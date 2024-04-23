«Отвлекает от реальности»: Писатель Ободников о популярности хорроров в России

Николай Ободников заявил в эфире НСН, что отвлекаясь на вымышленные ужасы, читатель забывает о настоящих.

Популярность в России книг в жанрах фэнтези и хоррор связана с желанием людей отвлечься от страшной реальности, объяснил в интервью НСН писатель Николай Ободников.

23 апреля отмечается Всемирный день книг и авторского права. В 2023 году digital-автор «Литрес» Ободников стал победителем литературной премии «Электронная буква» за роман «Сирены Амая».

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«Жанровая литература особенно хороша тем, что способна максимально далеко и глубоко погрузить читателя в мир, который создал автор: фэнтези, на мой взгляд, всегда было популярно. Если же говорить о возросшей популярности хорроров и триллеров, то это, как мне кажется, связано с общим градусом напряженности в мире. Иными словами, отвлекаясь на вымышленные ужасы, читатель забывает о настоящих. Мой роман повествует о ритуальных злодеяниях, творимых на острове Сирены Амая, а заодно — о попытке расследовать деятельность островной секты. Это довольно жестокая и шокирующая книга, вдобавок снабженная псевдодокументальными вставками, повышающими градус реалистичности. Многие даже пытались найти этот остров на картах», - сказал Ободников.

Писатель рассказал, как повлияла на его жизнь премия, и объяснил разные модели продвижения книг.

«Безусловно, интерес к моей персоне вырос. Конечно, не настолько, чтобы меня пытались "подстрелить" с помощью фотоаппарата какие-нибудь папарацци, когда я иду в магазин, но всё же ощутимо. Литературная премия "Электронная буква" дала мне возможность познакомиться с интересными людьми из индустрии и, как независимому автору, получить мощный толчок вперед. Электронный и бумажный форматы предполагают разные инструменты продвижения. Цифровой формат произведения позволяет автору участвовать в конкурсах, ориентированных на литературу, выпускаемую в digital-пространстве. В случае с печатными книгами, можно, к примеру, заказать тираж и распространить его. Это особенно удобно в тех случаях, когда нужный вам блогер не читает электронные версии, но всегда готов, так сказать, "употребить" бумагу», - пояснил Ободников.

Он высказал мнение, что обыватели считают главным российским писателем современности Виктора Пелевина, а также назвал авторов лучших хорроров и фэнтези.

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«Я бы взял за основу мнение людей, максимально далеких от литературы, то есть тех, кто вообще не любит книги, однако периодически нет-нет, да и читает этого автора. По их мнению, это, конечно же, Виктор Пелевин, но сам я, пожалуй, трон главного российского писателя современности оставлю пустым. Творчество Евгения Водолазкина и Александра Цыпкина также, безусловно, заслуживает внимания. А вот среди книг в жанрах "хоррор" и "фэнтези" выделил бы "Темный карнавал" Брэдбери, "Противостояние" Кинга, "Книгу крови" Баркера, "Осиную фабрику" Бэнкса и "Цвет иных миров" Лавкрафта», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что ужастик «Винни-Пух: Кровь и Мед» победил в пяти номинациях антипремии «Золотая малина», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он выиграл главную номинацию «Худший фильм», его автор был признан худшим режиссером, а кровожадные убийцы Винни-Пух и Пятачок — худшим дуэтом.

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ФОТО: пресс-служба "Литрес"
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