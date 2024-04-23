«Отвлекает от реальности»: Писатель Ободников о популярности хорроров в России

Популярность в России книг в жанрах фэнтези и хоррор связана с желанием людей отвлечься от страшной реальности, объяснил в интервью НСН писатель Николай Ободников.

23 апреля отмечается Всемирный день книг и авторского права. В 2023 году digital-автор «Литрес» Ободников стал победителем литературной премии «Электронная буква» за роман «Сирены Амая».