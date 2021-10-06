Шоколадные батончики «Баунти» продают в интернете за 30 тысяч рублей

В социальных сетях появились объявления о продаже шоколадных батончиков «Баунти», сообщает «РЕН ТВ».

Красноярские торговые сети предупредили о возможном дефиците лапши «Доширак»

Один из пользователей интернета после слухов о возможном подорожании и дефиците конфет из-за неурожая кокоса решил продать батончик за 30 тысяч рублей на одном из сайтов объявлений. Продавец со ссылкой на статью газеты «Коммерсант» заявил, что производитель ограничит выпуск батончиков и конфет в России.

По данным издания, которое ссылается на российское подразделение производителя Mars, поставки в нашу страну десерта с кокосом будут ограничены из-за неурожая кокосовых пальм.

Ранее в социальных сетях появились объявления о продаже лапши быстрого приготовления «Доширак». Это случилось на фоне сообщений о том, что продукт исчез из продажи в нескольких городах России.

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ФОТО: Pexels
ТЕГИ:Шоколад
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