Шоколадные батончики «Баунти» продают в интернете за 30 тысяч рублей
В социальных сетях появились объявления о продаже шоколадных батончиков «Баунти», сообщает «РЕН ТВ».
Один из пользователей интернета после слухов о возможном подорожании и дефиците конфет из-за неурожая кокоса решил продать батончик за 30 тысяч рублей на одном из сайтов объявлений. Продавец со ссылкой на статью газеты «Коммерсант» заявил, что производитель ограничит выпуск батончиков и конфет в России.
По данным издания, которое ссылается на российское подразделение производителя Mars, поставки в нашу страну десерта с кокосом будут ограничены из-за неурожая кокосовых пальм.
Ранее в социальных сетях появились объявления о продаже лапши быстрого приготовления «Доширак». Это случилось на фоне сообщений о том, что продукт исчез из продажи в нескольких городах России.
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