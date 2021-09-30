Красноярские торговые сети предупредили о возможном дефиците лапши «Доширак»

Производители лапши «Доширак» предупредили крупные торговые сети Красноярска, что не исключают уменьшения объёмов поставок, сообщает РИА Новости.

Причиной задержек стала остановка производства по техническим причинам, возобновить полноценную отгрузку планируется к концу года.

Представители красноярских торговых сетей отметили, что не видят проблемы в сложившейся ситуации, так как кроме запасов подобной продукции есть ещё и товары альтернативных производителей.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Иванникова заявила, что лапша быстрого приготовления не вредна для здоровья, однако её частое употребление может стать причиной проблем с кожей, сообщают «Невские новости».

