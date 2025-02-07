«Шок вместо модернизма?»: Москвичей взволновало превращение СЭВа в «Око Саурона»

Близкий к проекту источник сообщил НСН, что на месте здания СЭВа появится социокультурный кластер общей площадью 600 тысяч кв.м., при этом разработка его концепции еще не закончена. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время к проекту привлечены более десяти архитектурных бюро, в том числе международных.

В компании «Киевская площадь», ставшей инвестором проекта социокультурного кластера на Новом Арбате, пообещали опубликовать его концепцию после завершения ее разработки.

«Для реализации столь важного и значимого проекта мы уже начали формировать команду из лучших российских и международных архитекторов, проектировщиков и урбанистов, задача которых — создать уникальный инфраструктурный объект. В настоящее время уже идет разработка концепции, когда она будет завершена, мы сразу обнародуем ее», — говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что новый кластер станет «важным связующим звеном» между будущим районом «Большой Сити» и Арбатом с Хамовниками.

«В ходе реализации уникального проекта будет создан масштабный социокультурный кластер, который станет не только новой достопримечательностью, но и центром социальной и деловой активности, в нем появятся нужные жителям близлежащих районов и бизнесу решения», — добавили в пресс-службе.

Со своей стороны, дизайнер и архитектор Борис Уборевич-Боровский объяснил НСН, почему гигантские небоскребы неуместны на въезде в центр по Кутузовскому проспекту.

«Сегодняшняя градостроительная ситуация не приемлет гигантских 40-, 60 или 100-этажных зданий. Тем более, в такой архитектуре. Она очень современная, может быть, даже интересная, но только если это у Москва-Сити, на огромных магистралях, но не в центре города. Здесь надо гораздо аккуратнее и весомее подходить к архитектуре. Когда вы подъезжаете по Кутузовскому проспекту в центр, вы видите это здание очень издалека. Надо понять, не слишком ли это будет вычурный объект для такой красивой, сложной и очень интересной градостроительной ситуации», - сказал Уборевич-Боровский.

При этом он признался, что в шоке от решения о строительстве на месте СЭВа нового здания.

«Дом-книжка, которую мы издавна видим на Арбате, вошла в нашу жизнь также, как гостиница "Украина", как Белый дом. Очень трудно вообще представить, что мы ее сломаем. Это советский модернизм, самый настоящий памятник. Это выверенный архитектурный объект, который говорит о времени. И его ломать – это все равно, что сломать московские высотки и так далее. Я когда об этом вопросе узнал, был, конечно, в шоке. Для меня он непонятен. Можно спокойно его реконструировать, сделать что-то внутри и так далее, но сам образ должен остаться», - заключил собеседник НСН.