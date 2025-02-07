«Шок вместо модернизма?»: Москвичей взволновало превращение СЭВа в «Око Саурона»
Архитектор Борис Уборевич-Боровский сказал в эфире НСН, что шокирован планами «сломать» СЭВ, в соцсетях шутят над гуляющими по интернету «рендерами», а инвестор проекта пообещал опубликовать концепцию нового кластера.
В конце рабочей недели в центре внимания москвичей оказалось здание СЭВа (Совета экономической взаимопомощи), считающееся одной из визиток Нового Арбата.
Издание РБК представило со ссылкой на источник «первые рендеры» комплекса, который планируют построить на месте СЭВа. Футуристические гигантские небоскребы фантастического дизайна взбудоражили соцсети. Люди сравнивают эти здания с «Оком Саурона» и кораблями из «Звездных войн», при этом официального подтверждения достоверности этих фото нет.
Близкий к проекту источник сообщил НСН, что на месте здания СЭВа появится социокультурный кластер общей площадью 600 тысяч кв.м., при этом разработка его концепции еще не закончена. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время к проекту привлечены более десяти архитектурных бюро, в том числе международных.
В компании «Киевская площадь», ставшей инвестором проекта социокультурного кластера на Новом Арбате, пообещали опубликовать его концепцию после завершения ее разработки.
«Для реализации столь важного и значимого проекта мы уже начали формировать команду из лучших российских и международных архитекторов, проектировщиков и урбанистов, задача которых — создать уникальный инфраструктурный объект. В настоящее время уже идет разработка концепции, когда она будет завершена, мы сразу обнародуем ее», — говорится в сообщении компании.
Также отмечается, что новый кластер станет «важным связующим звеном» между будущим районом «Большой Сити» и Арбатом с Хамовниками.
«В ходе реализации уникального проекта будет создан масштабный социокультурный кластер, который станет не только новой достопримечательностью, но и центром социальной и деловой активности, в нем появятся нужные жителям близлежащих районов и бизнесу решения», — добавили в пресс-службе.
Со своей стороны, дизайнер и архитектор Борис Уборевич-Боровский объяснил НСН, почему гигантские небоскребы неуместны на въезде в центр по Кутузовскому проспекту.
«Сегодняшняя градостроительная ситуация не приемлет гигантских 40-, 60 или 100-этажных зданий. Тем более, в такой архитектуре. Она очень современная, может быть, даже интересная, но только если это у Москва-Сити, на огромных магистралях, но не в центре города. Здесь надо гораздо аккуратнее и весомее подходить к архитектуре. Когда вы подъезжаете по Кутузовскому проспекту в центр, вы видите это здание очень издалека. Надо понять, не слишком ли это будет вычурный объект для такой красивой, сложной и очень интересной градостроительной ситуации», - сказал Уборевич-Боровский.
При этом он признался, что в шоке от решения о строительстве на месте СЭВа нового здания.
«Дом-книжка, которую мы издавна видим на Арбате, вошла в нашу жизнь также, как гостиница "Украина", как Белый дом. Очень трудно вообще представить, что мы ее сломаем. Это советский модернизм, самый настоящий памятник. Это выверенный архитектурный объект, который говорит о времени. И его ломать – это все равно, что сломать московские высотки и так далее. Я когда об этом вопросе узнал, был, конечно, в шоке. Для меня он непонятен. Можно спокойно его реконструировать, сделать что-то внутри и так далее, но сам образ должен остаться», - заключил собеседник НСН.
Здание СЭВ является одной из визиток центра Москвы. Оно расположено в самом начале Нового Арбата, где бывший проспект Калинина переходит в Кутузовский проспект. Рядом расположены Дом правительства РФ («Белый дом») и гостиница «Украина». В числе исторических зданий на Новом Арбате, которые особенно любят местные жители, несколько домов-книжек, «Дом книги» и кинотеатр «Октябрь», свидетельствует корреспондент НСН.
1 февраля официально закрылся московский Дом кино, недавно отметивший 90-летие и являвшийся точкой притяжения для кинематографистов. Планируется реконструкция здания, которая тоже заставила загрустить Уборевича-Боровского, напоминает «Радиоточка НСН».
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