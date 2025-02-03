«Мало, что останется»: Дом кино превратится в здание с башней из апартаментов

После реконструкции от Дома кино мало, что останется: к зданию пристроят целую башню, в которой расположатся апартаменты или квартиры, также появится подземная парковка, заявил дизайнер, архитектор, действительный член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский в разговоре с НСН.

Дом кино, недавно отметивший 90-летие, с 1 февраля официально закрыл свои двери. Долгие годы он был точкой притяжения для кинематографистов. В начале 2023 года столичная мэрия согласовала Союзу кинематографистов проект перестройки Дома кино. Предполагается, что будет возведено здание общей площадью 29,2 тысячи «квадратов». Из них, в частности, 14,5 тысячи «квадратов» придется на жилье, 8,2 тысячи – на киноконцертные залы. Уборевич-Боровский отметил, что после реконструкции изменится весь архитектурный образ Дома кино.