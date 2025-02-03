«Мало, что останется»: Дом кино превратится в здание с башней из апартаментов

Дом кино не избежал участи старых зданий, при реконструкции которых инвесторы всегда хотят увеличить площадь, отметил в эфире НСН член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский. 

После реконструкции от Дома кино мало, что останется: к зданию пристроят целую башню, в которой расположатся апартаменты или квартиры, также появится подземная парковка, заявил дизайнер, архитектор, действительный член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский в разговоре с НСН.

Дом кино, недавно отметивший 90-летие, с 1 февраля официально закрыл свои двери. Долгие годы он был точкой притяжения для кинематографистов. В начале 2023 года столичная мэрия согласовала Союзу кинематографистов проект перестройки Дома кино. Предполагается, что будет возведено здание общей площадью 29,2 тысячи «квадратов». Из них, в частности, 14,5 тысячи «квадратов» придется на жилье, 8,2 тысячи – на киноконцертные залы. Уборевич-Боровский отметил, что после реконструкции изменится весь архитектурный образ Дома кино.

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«Любой проект должен быть гласным. Если мы хотим что-то перестроить, мы должны обязательно это показать. А сейчас мы нашли только одну картинку, хотя уже закрыли Дом кино, уже сейчас начинается реконструкция. Это, конечно, наводит на грустные мысли, что ни с народом не посовещались, ни с архитекторами, ни с кем. Мы даже не знаем, кто автор этой реконструкции. Но я увидел, что старое здание, слава богу, остается. А новое здание сильно реконструируют – то здание, которое в 1968 году построено. И над ним еще возвышается целая башня. Башня, я так понимаю, из этих квартир, апартаментов. То есть, фактически, меняется архитектурный образ всего этого комплекса. И я так понимаю, что от Дома кино довольно мало, что останется. Это просто будет старое здание, к которому пристроят новые объемы, неузнаваемые с точки зрения Дома кино», - сказал Уборевич-Боровский.

Он отметил, что, по его последней информации, площадь помещений для нужд Союза кинематографистов составит 3,7 тысячи квадратных метров, апартаментов – 10,7 тысячи «квадратов».

«Я нашел картинку, в которой написано, что общая площадь здания 30 тысяч квадратных метров. Это при том, что сейчас здание, по-моему, 6 тысяч. Предполагаются подземные три уровня в 6,5 тысячи «квадратов». Здесь также появляется помещение для нужд Союза кинематографистов в 3,7 тысячи квадратных метров. Концертный зал 4,5 тысячи, ресторан с выходом на озелененную эксплуатационную кровлю. И я вижу апартаменты 10,7 тысячи «квадратов». То есть, над всем этим зданием, над всем этим комплексом сверху пристраивается многоэтажная надстройка фактически с этим огромным объемом. Наверное, это не очень качественный проект с точки зрения того, что масштаб Васильевской улицы и 2-ой Брестской улицы будет сильно изменен. Потому что такие крупные объемы в этом месте будут только диссонировать», - указал собеседник агентства.

Уборевич-Боровский подчеркнул, что Дом кино не избежал участи старых зданий, при реконструкции которых инвесторы всегда хотят увеличить площадь.

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«Это здание в свое время очень привлекало наши взгляды, потому что оно было действительно новаторским: красивое, современное, построенное по интересному проекту. И потом мы знаем, как кино было популярно в 60-70-е годы, в здание ломились люди, не могли попасть на киносеанс, потому что это было элитарное даже место в чем-то. Оно легендарное, для Москвы оно знаковое. Но годы идут, оно морально устарело и, конечно, что то надо делать. Может быть, нужно было просто обновить проект с учетом того, какое здание всегда было и просто сделать новые фасады, новые решения по интерьерам. Но дело в том, что в Москве история одна и та же, она все время повторяется. Если есть участок, если на нем что-то стоит построенное много лет назад, то у каждого инвестора, который имеет отношение к этому участку, есть горячее желание увеличить площадь, выходящую с этого участка. Этот участок тоже этого не избежал. Инвесторы хотят в два раза, в три раза больше», - добавил он.

В марте прошлого года РБК писал, что Союз кинематографистов России нашел партнера для реконструкции Дома кино. Отмечалось, что принять участие в проекте намерена компания «Первый строительный трест» (ПСТ), следует из отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий по адресу дома. В документе, опубликованном в начале марта мэрией Москвы, сказано, что именно ПСТ выступала заказчиком проведения этих работ, необходимых для последующих этапов строительства. Представитель ПСТ говорил, что интерес к проекту реконструкции Центрального дома кино связан с планами сохранить его историческую и культурную ценность для города, параллельно построив премиальный жилой комплекс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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