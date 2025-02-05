СМИ: «Дом-книжку» на Новом Арбате заменят на башни в духе «Звездных войн»

Согласно рендерам, который опубликовал Telegram-канал, новые башни будут похожи на корабль из «Звёздных войн». Отмечается, что если высота «дома-книжки» составляла 106 метров, то у двух новых зданий она будет равна 355 метрам.

«Проект, понятное дело, ещё 10 раз мутирует, но заход - сделать супердоминанту - очевиден», - говорится в сообщении.

По данным канала, согласно планам в новых 76-этажных зданиях будут квартиры, офисы и торговый центр.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов заявил, что на месте старого офисного здания должен появиться объект, который «станет определённым символом нашего времени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

