Шойгу простился с командовавшим в Афганистане 9-й ротой Востротиным

Глава Минобороны выразил соболезнования родным и близким генерала и отметил его патриотизм и профессионализм, проявленные во время службы.

Отмечается, что церемония прощания прошла в Центральном доме Российской армии в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Напомним, Востротин умер 13 февраля от онкологического заболевания. Генерал не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

