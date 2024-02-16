Шойгу простился с командовавшим в Афганистане 9-й ротой Востротиным
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с генерал-полковником Валерием Востротиным, командовавшим в Афганистане 9-й ротой. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Глава Минобороны выразил соболезнования родным и близким генерала и отметил его патриотизм и профессионализм, проявленные во время службы.
Отмечается, что церемония прощания прошла в Центральном доме Российской армии в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».
Напомним, Востротин умер 13 февраля от онкологического заболевания. Генерал не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru