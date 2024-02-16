Шойгу простился с командовавшим в Афганистане 9-й ротой Востротиным

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с генерал-полковником Валерием Востротиным, командовавшим в Афганистане 9-й ротой. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане герой СССР Валерий Востротин

Глава Минобороны выразил соболезнования родным и близким генерала и отметил его патриотизм и профессионализм, проявленные во время службы.

Отмечается, что церемония прощания прошла в Центральном доме Российской армии в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Напомним, Востротин умер 13 февраля от онкологического заболевания. Генерал не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныПрощаниеСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры