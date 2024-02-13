СМИ: Причиной смерти командовавшего 9-й ротой в Афганистане стала онкология

Генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане, умер от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

Генерал умер в 71 год. Последние два года он тяжело болел и не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Его биография стала ориентиром для режиссера Федор Бондарчука на съемках фильма «9 рота».

