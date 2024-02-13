Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане герой СССР Валерий Востротин

Смерть военачальника подтвердила общероссийская организация военных инвалидов «Воин», которую возглавлял Востротин. Отмечается, что генерал ушел из жизни из-за тяжелой болезни, с которой боролся в течение двух лет.

Валерий Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, подразделение стало известно после боя у высоты 3234. Военные одержали победу над противником, что позволило разблокировать дорогу к Хосту и возобновить снабжение войск СССР. В 1988 году Востротин получил звание Героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане.

