Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане герой СССР Валерий Востротин
Генерал-полковник, герой СССР Валерий Востротин умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Смерть военачальника подтвердила общероссийская организация военных инвалидов «Воин», которую возглавлял Востротин. Отмечается, что генерал ушел из жизни из-за тяжелой болезни, с которой боролся в течение двух лет.
Валерий Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, подразделение стало известно после боя у высоты 3234. Военные одержали победу над противником, что позволило разблокировать дорогу к Хосту и возобновить снабжение войск СССР. В 1988 году Востротин получил звание Героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам дали советы по выбору букета на День святого Валентина
- «Зона СВО - не постирочная»: Бородин заявил, что Киркорову не вернут работу
- «Всегда помогал»: Захарова заявила, что Киркоров привез в ДНР гумпомощь
- Ракетная опасность объявлена в одном из районов Курской области
- В России прекратит работу беговое приложение Adidas Running
- Кремль назвал причину объявления в розыск премьера Эстонии
- Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане герой СССР Валерий Востротин
- Названы цены на ремонт квартир в России в текущем году
- Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным графиком
- Депутат Матвеев раскритиковал «стремные» сумки российских мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru