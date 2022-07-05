Шойгу: Призывников не отправляют в зону проведения спецоперации
Призывников не отправляют в зону проведения российской спецоперации на Украине, сообщил в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу.
Он также напомнил, что главными приоритетами при выполнении операции остаются сохранение жизни и здоровья личного состава российских войск и исключение угрозы безопасности для гражданского населения.
Ранее Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продлится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.
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