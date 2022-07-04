Путин пообещал Шойгу наградить всех военнослужащих, отличившихся в ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что все подразделения Вооружённых сил РФ, которые принимали участие в освобождении Луганской народной республике (ЛНР), должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер поздравил и поблагодарил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики и пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.
Также глава государства поддержал предложение главы Минобороны РФ о присвоении званий Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву.
«Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», - сказал Путин.
Ранее Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории ЛНР, сообщает «Свободная пресса».
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