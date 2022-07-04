Путин пообещал Шойгу наградить всех военнослужащих, отличившихся в ЛНР

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер поздравил и поблагодарил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики и пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.

Также глава государства поддержал предложение главы Минобороны РФ о присвоении званий Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву.

«Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», - сказал Путин.

Ранее Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории ЛНР, сообщает «Свободная пресса».