Шойгу призвал Бастрыкина заняться сносящими советские памятники иностранцами

В обращении Шойгу отмечается, что речь идет о мемориальных сооружениях, которые были установлены в память о гибели советских граждан.



Также он отмечает «попытки» официальных лиц некоторых государств «фальсифицировать историческую правду» о решающем вкладе СССР в разгром нацистской Германии.



Отметим, что в начале апреля в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Его перенесли в депозитарий, который впоследствии станет частью экспозиции нового Музея памяти XX века, сообщает «Свободная пресса».

