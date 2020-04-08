Шойгу призвал Бастрыкина заняться сносящими советские памятники иностранцами
Глава Минобороны России Сергей Шойгу попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности иностранных чиновников, принимающих решение о сносе советских памятников в своих странах.
В обращении Шойгу отмечается, что речь идет о мемориальных сооружениях, которые были установлены в память о гибели советских граждан.
Также он отмечает «попытки» официальных лиц некоторых государств «фальсифицировать историческую правду» о решающем вкладе СССР в разгром нацистской Германии.
Отметим, что в начале апреля в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Его перенесли в депозитарий, который впоследствии станет частью экспозиции нового Музея памяти XX века, сообщает «Свободная пресса».
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