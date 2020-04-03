Неприятно, но объяснимо. Сванидзе о переносе памятника Коневу в Праге

«Это их личное дело, какие памятники у себя в стране устанавливать, какие сносить. Исторические события после освобождения Праги от гитлеровцев были разнообразны, в том числе были и такие, которые не способствовали российско-чешской дружбе. Даже то, что Чехия в составе Чехословакии тогда насильственно входила в состав советского блока. Генерального секретаря чехословацкой компартии назначали из Москвы, как и руководителей всех компартий социалистических стран.

То, что мы считаем «братством», наши соседи, которые были младшими братьями в этом «братстве», - национальным унижением. Кроме того, были события Пражской весны 1968 года, которая была намотана на гусеницы советских танков. Это тоже не забывается. Поэтому освобождение 1945 года в значительной степени затуманено последующими событиями. Поэтому понятно, почему они убирают какие-то памятники. Хоть нам и неприятно. Иван Конев не виноват, он не участвовал в событиях 1968 года. Но он – советский военачальник. А к советской власти в Чехии отношение соответствующее. Так что это объяснимо», - напомнил собеседник НСН.

Отметим, что президента Чехии Милош Земан выступал против демонтажа монумента.

