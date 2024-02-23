Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.
Глава военного ведомства приказал провести праздничные салюты в городах в 21.00 по местному времени.
Залпы будут даны в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле.
Помимо перечисленных городов праздничные салюты будут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.
Ранее стало известно, что музей Победы в Москве в День защитника Отечества предоставит мужчинам и детям до 14 лет возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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