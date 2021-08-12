Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Планируется построить участок протяжённостью 340 километров от Улака до Февральска. Для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка были построены современные городки. В строительстве будет задействована вся необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность на данный момент составляет 4,3 тысячи километров. Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

Ранее СМИ сообщили, что к строительству БАМа привлекут до 600 заключенных.



