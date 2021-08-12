Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Министр обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Сегодня был заложен камень, символизирующий начало работ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Во время церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа глава Минобороны РФ заявил, что реконструкция восточной ветки магистрали завершится к концу 2024 года. Открытие движения по ней увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объём транзитных перевозок Россия, которая сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Шойгу, «значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно».

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Планируется построить участок протяжённостью 340 километров от Улака до Февральска. Для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка были построены современные городки. В строительстве будет задействована вся необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность на данный момент составляет 4,3 тысячи километров. Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

Ранее СМИ сообщили, что к строительству БАМа привлекут до 600 заключенных.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железные ДорогиСергей ШойгуМинобороны РФ
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