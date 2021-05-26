СМИ: К строительству БАМа привлекут до 600 заключенных
Подрядчики ОАО РЖД привлекут к модернизации Байкало-Амурской магистрали порядка 600 заключенных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Один из собеседников издания рассказал, что осуждённых уже начинают их оформлять по специальностям, которые не требуют высокой квалификации, а именно бетонщик, арматурщик или разнорабочий.
Заключённых будут привлекать на стройки Восточного полигона вместо мигрантов, число которых резко сократилось в связи с пандемией коронавируса.
Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекаются трудовые мигранты. Данная инициатива была поддержана многими инстанциями, однако эксперты считают, что такое решение не годится из-за неготовности законодательства.
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