«Подрыв доверия к власти». Капков счел запрет мата в Сети неисполнимым

«Я считаю, что никакой запрет не может быть эффективным. А запрет мата – это часть языка, любой лингвист вам скажет: запретить часть языка невозможно. Можно повышать общий уровень культуры, чтобы люди понимали, что нецензурные выражения не обязательно употреблять ни в интернете, ни в обычной жизни. Что русский язык и так красив, без мата. Я думаю, те люди, которые были авторами запрета, тоже ругаются матом. Я против лицемерия. А если не ругаются, то знают матерные словам, и им хватает жизненного опыта, чтобы не употреблять их в интернете», - сказал Капков.

По его мнению, запрет мата играет против тех, кто его вводил. «Любые неисполнимые запреты выглядят смешно. И подрывают доверие к власти», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что год назад в соцсетях обсуждали новость о завозе коронавируса в России и комментировали обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Главными темами в этом году стали задержание Алексея Навального и последующие несогласованные акции протеста.

