«Подрыв доверия к власти». Капков счел запрет мата в Сети неисполнимым
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков в эфире НСН назвал запрет мата в соцсетях лицемерным и неэффективным.
Российские пользователи соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram в период с 1 по 2 февраля 2021 года сделали 646,1 тысячи публикаций с использованием обсценной лексики. Это в полтора раза больше, чем год назад, когда 3-4 февраля в тех же соцсетях были зафиксированы 426,5 тысячи нецензурных выражений, пишет РБК. При этом 1 февраля 2021 года вступил в силу фактический запрет мата в соцсетях - требование к администраторам этих площадок удалять публикации с незаконным контентом.
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков в эфире НСН объяснил неэффективность запрета обсценной лексики в интернете.
«Я считаю, что никакой запрет не может быть эффективным. А запрет мата – это часть языка, любой лингвист вам скажет: запретить часть языка невозможно. Можно повышать общий уровень культуры, чтобы люди понимали, что нецензурные выражения не обязательно употреблять ни в интернете, ни в обычной жизни. Что русский язык и так красив, без мата. Я думаю, те люди, которые были авторами запрета, тоже ругаются матом. Я против лицемерия. А если не ругаются, то знают матерные словам, и им хватает жизненного опыта, чтобы не употреблять их в интернете», - сказал Капков.
По его мнению, запрет мата играет против тех, кто его вводил. «Любые неисполнимые запреты выглядят смешно. И подрывают доверие к власти», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что год назад в соцсетях обсуждали новость о завозе коронавируса в России и комментировали обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Главными темами в этом году стали задержание Алексея Навального и последующие несогласованные акции протеста.
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