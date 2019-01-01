Шнуров унизил Собчак за показ мокрого зада. Видео

Ксения Собчак и лидер группы «Ленинград» пошли на новый виток заочного стихотворного противостояния. Как пишут «Дни.ру», зачинщицей очередного раунда перепалки стала телеведущая и по совместительству возлюбленная режиссёра Константина Богомолова.

В своём Instagram Собчак разместила видео, сделанное на отдыхе. Ксения запечатлена в голубом купальнике спиной к объективу. Во время выныривания трусы съезжают немного вниз, оголяя ягодицы. Видео она сопроводила стихом, в котором посоветовала своему визави поучиться грамотности.

«…Ну, Сережа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них – основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… "Пососать!" – вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены» (орфография автора).

Сергей Шнуров, не долго думая, написал стихотворную отповедь телеведущей. В своем стихотворении музыкант сравнил Ксению Собчак с интимным предметом для любовных развлечений. «Суждено кому-то мужа лысого, А кому-то быть всю жизнь анальной пробкой. Для пикантности, для остроты и прочее, Лезть куда не звали», – заметил Шнуров.