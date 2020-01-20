Шнуров стихами прокомментировал гибель людей в пермском хостеле

«Конституцию мы быстро перепишем, ну а перед этим поскорбим», - говорится в стихотворении музыканта.

Напомним, ранее в Перми прорвало трубу отопления, в результате чего кипятком был залит хостел, расположенный в подвальном помещении. Жертвами инцидента стали пять человек, в том числе один ребенок, еще шестеро пострадали.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование трагедии в хостеле под свой личный контроль. Само дело будет передано в Москву, пишет Ura.ru

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал НСН, что в хостеле, вероятнее всего, имелись многочисленные нарушения безопасности.

