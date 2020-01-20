Шнуров стихами прокомментировал гибель людей в пермском хостеле
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал трагедию в пермском хостеле, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.
Музыкант пишет, что «трубы» прогнили как и «вся система», а жизнь людей у нас стоит «дешевле, чем кино». При этом, судя по «докладам», в этих проблемах, отмечает Шнуров, виноваты «Запад» и «украинцы».
«Конституцию мы быстро перепишем, ну а перед этим поскорбим», - говорится в стихотворении музыканта.
Напомним, ранее в Перми прорвало трубу отопления, в результате чего кипятком был залит хостел, расположенный в подвальном помещении. Жертвами инцидента стали пять человек, в том числе один ребенок, еще шестеро пострадали.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование трагедии в хостеле под свой личный контроль. Само дело будет передано в Москву, пишет Ura.ru
Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал НСН, что в хостеле, вероятнее всего, имелись многочисленные нарушения безопасности.
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