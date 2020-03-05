Шнуров посмеялся над высказыванием протоиерея о ненужности школы для девочек

Музыкант Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение в ответ на призыв протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек.

По словам артиста, недавно вступившего в «Партию роста» посмеялся над желанием представителя РПЦ свести жизнь женщины в стране к замужеству и родам.

«Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба./ Бабы будут замужем,/Ни к чему учеба!», - написал Шнуров в Instagram.