Шнуров посмеялся над высказыванием протоиерея о ненужности школы для девочек

Музыкант Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение в ответ на призыв протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек.

По словам артиста, недавно вступившего в «Партию роста» посмеялся над желанием представителя РПЦ свести жизнь женщины в стране к замужеству и родам.

«Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба./ Бабы будут замужем,/Ни к чему учеба!», - написал Шнуров в Instagram.

«Не мракобесы»: РПЦ против хайпа вокруг слов Смирнова об образовании девочек

В интервью радио «Радонеж» Дмитрий Смирнов рассказал историю одной из семилетних девочек его прихода. Семья решила не отдавать ее в школу, а оставить дома, чтобы она помогала ухаживать за младенцем, появившемся у родителей. По мнению представителя РПЦ, «вaжнее семилеточку нaучить обходиться с ребенком, a не читaть и писaть».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после обрушившейся на протоиерея общественной критики пояснил, что Смирнов – сторонник домашнего воспитания детей, но он не призывал лишать кого-либо школьного образования. По словам Легойды, не нужно считать Дмитрия Смирнова мракобесом.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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