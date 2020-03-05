В РПЦ призвали не считать Смирнова «мракобесом» из-за слов об образовании девочек

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал не записывать протоиерея Дмитрия Смирнова в мракобесы из-за слов о ненужности школьного образования для девочек.

Легойда в своем Telegram-канале пояснил, что Смирнов вовсе не призывал лишать обучения детей какого-либо пола. Он полагает, что журналисты исказили слова протоиерея, передает Ura.ru.

По словам Легойды, рассказ был о девочке, которая к семи годам читает и пишет, помогает матери ухаживать за младенцем и находится на домашнем обучении, пишет «Газета.ру». Он подчеркнул, что это не было призывом не отдавать девочек учиться. Легойда признался при этом, что можно спорить «с отдельными акцентами выступления» Смирнова. Однако еще раз подчеркнул, что Смирнов - сторонник домашнего образования, но не мракобес.

Речь идёт об интервью Дмитрия Смирнова радио «Радонеж», где он рассказал историю одной из девочек его прихода. В её семье решили не отдавать семилетнего ребенка в школу, потому что требуется ее помощь в уходе за младенцем.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предположила, что эти слова Дмитрия Смирнова не следует понимать буквально.

«Это напоминание философа, что главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама. Убеждена, что резкими словам о ненадобности школы для девочек, Дмитрий Смирнов только выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой. Но часто к тому моменту, когда станет на ноги, станет независимой и самостоятельной, заканчивается её детородный возраст», — отметила Волынец.



