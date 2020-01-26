Шнуров матом поглумился над смертью Чаплина

Российский музыкант и телеведущий Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное смерти протоиерея Всеволода Чаплина, умершего 26 января 2020 года. В стихотворении Шнуров использует ненормативную лексику и смеется над фамилией священнослужителя, а также указывает на то, что все те, кому Чаплин грозил «смертью лютой» пережили самого протоиерея.



«Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер всё же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить», - пишет Шнуров в своем стихотворении.



Всеволод Чаплин неоднократно выступал с критикой творчества Сергея Шнурова, а сам музыкант не оставался в долгу, отвечая ему в стихотворной формой. Дело доходило даже до интернет-баттлов, где музыкант и священнослужитель обменивались едкими стихами в адрес друг друга.

Всеволод Чаплин был священником Русской православной церкви, Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты Российской Федерации, член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси. Кроме того, протоиерей часто выступал в качестве спикера и эксперта на пресс-конференциях и в материалах НСН.

