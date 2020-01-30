Шнуров нашёл плюс в китайском коронавирусе

Российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о коронавирусе на своей странице в Instagram. В нём он посоветовал пользоваться ситуацией путешествовать по миру «без очередей», намекнув, что туристов из Китая сейчас станет меньше.

«В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже - благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать», - написал Шнуров.

Власти Китая несколько дней назад ввели ограничения на отправку туристических групп за рубеж, сообщало агентство ТАСС. Соответствующие решения могут принимать местные власти. С 28 января прием организованных туристических групп из Китая приостановили в России.

Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов в ходе выступления на пресс-конференции НСН связал с продолжительностью карантина судьбу всего туристического бизнеса в России: китайские туристы - самые многочисленные в нашей стране.

В Китае жертвами коронавируса нового типа числятся уже 170 человек, число заразившихся превысило 7,7 тысячи человек. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 10 странах мира.

