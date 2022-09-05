Шнурову запретили выступать в Санкт-Петербурге

По его мнению, участившиеся отмены выступлений музыкантов в России говорят о несильной позиции тех, кто такие решения принимает.

«Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить», - подчеркнул музыкант.

Ранее Шнуров записал песню «Прощай, элита!», в которой высмеял интеллигенцию, уехавшую из России после начала спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает телеканал «360».