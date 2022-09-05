Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что свободу перемещения в России никто не отменял, сообщает РИА Новости.
Комментируя возвращение в страну певицы Аллы Пугачёвой он напомнил о её заслугах и отметил, что они позволяют ей «делать всё что угодно».
«Корить её? Да кто мы такие, чтобы вообще говорить что-либо Пугачевой? Моя позиция такая», - подчеркнул Шнуров, добавив, что рад возвращению певицы в Россию.
Ранее сама Пугачева заявила, что уезжала из РФ в Израиле ради лечения и отдыха, сообщает телеканал «360».
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