Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно

Комментируя возвращение в страну певицы Аллы Пугачёвой он напомнил о её заслугах и отметил, что они позволяют ей «делать всё что угодно».

«Корить её? Да кто мы такие, чтобы вообще говорить что-либо Пугачевой? Моя позиция такая», - подчеркнул Шнуров, добавив, что рад возвращению певицы в Россию.

Ранее сама Пугачева заявила, что уезжала из РФ в Израиле ради лечения и отдыха, сообщает телеканал «360».