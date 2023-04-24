«Соберет три миллиарда»: Кинокритик предрек успех «Вызова» в кинопрокате

Фильм «Вызов» не повторит успех «Чебурашки» из-за более узкой возрастной аудитории, он не заинтересует детей младше 12 лет. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

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Ранее российский космический фильм «Вызов» ожидаемо возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные, собрав за четыре дня с момента премьеры 426 млн рублей. Об этом сообщил портал «Кинобизнес». Шнейдеров усомнился в том, что «Вызов» сможет побить рекорд «Чебурашки».

«У него старт не такой успешный, как у “Чебурашки”. “Вызов” не сможет повторить его рекорд из-за не столь широкой возрастной аудитории. Новый фильм позиционирует себя как “6+”, но это не очень правильно: шести-, семи-, восьмилеткам вряд ли будет интересно это кино, равно как и самым взрослым зрителям. На мой взгляд, более уместна маркировка “12+”. Но думаю, что половину от “Чебурашки” он соберет, то есть 3 млрд рублей», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН заявил, что успех отечественных кинолент был бы менее ярким при наличии конкурентов в лице западных фильмов.

«Тот же “Чебурашка” собрал бы вдвое меньше, поскольку параллельно с ним на Западе вышли второй “Аватар” и второй “Кот в сапогах”. Они смогли бы оттянуть изрядную долю аудитории. Не очень понятно, какие фильмы могли бы быть в прокате сейчас, но успех “Вызова”, конечно, тоже был бы хуже. Тем не менее, он прошел бы хорошо благодаря безумной рекламной кампании», — добавил кинокритик.

В заключение Шнейдеров назвал предстоящие майские праздники не самым лучшим временем для киноиндустрии.

«С одной стороны, майские праздники — это длинные выходные, с другой стороны, все поедут на дачи. Традиционно это не очень хорошее время для кино. Куда успешнее в этом плане новогодние праздники, потому что нет дач, людям делать нечего. А в начале мая очень многие уезжают за город, кто-то берет отгулы и едет куда-то отдыхать. Поэтому я не жду резкого притока зрителей на “Вызов”», — подытожил он.

Ранее Гильдия актеров предложила присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, сыгравшей в снятом в космосе фильме «Вызов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

