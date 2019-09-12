Шкуматов: Водителей заставят ставить в автомобили «жучки»
Координатор «Синих ведерок» в эфире НСН рассказал, что не верит в существование «идеальных» водителей.
Стоимость ОСАГО для «идеальных» водителей может снизиться в 3-4 раза согласно новой системе расчета тарифа «автогражданки». Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП при условии, что на машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей», - цитирует Моисеева «Российская газета»
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН предположил, что замминистра оговорился.
«Скорее всего, Моисеев говорил не про тахограф, а про телематическое устройство, которое определяет стиль вождения водителя и строит рисковую модель в зависимости от полученных данных. Это называется «Страховая телематика», она используется уже давно в КАСКО. И если это так, то по сути ОСАГО готовят к тому, что страховая телематика будет распространяться и на этот продукт, а скидки станут предоставлять страховые компании только тем водителям, которые установили у себя эти устройства», - отметил Шкуматов.
Страхование с использованием телематики рассчитано на мониторинг основных показателей движения автомобиля. Обычно, прибор подключают к машине через диагностический порт. Петр Шкуматов уточнил, что автовладельцам не стоит беспокоиться о лишних тратах.
«Это дополнительная статья расходов для страховых компаний. При этом, данное устройство является многоразовым. К примеру, оно устанавливается в автомобиль на три месяца и за это время водитель ездит в обычном режиме и нарабатывает или, наоборот, не нарабатывает нарушения. В действительности диапазон скидок в КАСКО варьируется, из того, что я видел, это около 30-40%, но не в 3-4 раза», - сказал координатор «Синих ведерок».
Согласно тексту закона, который вводит новый расчет стоимости ОСАГО, с 1 октября 2020 года будет отменен коэффициент мощности, а с 1 января 2020 – коэффициент территории. При этом, страховщик сам сможет определять тариф для автовладельца в пределах коридора, который установит Банк России. Рассчитывая стоимость «автогражданки» страховая компания будет ориентироваться на такие показатели как характер вождения, наличие штрафов и т.д.
Петр Шкуматов пояснил в эфире НСН, куда именно движется весь страховой рынок России.
«Происходит совершенно естественный процесс персонализации ОСАГО. Если раньше ОСАГО очень грубо рассчитывался, то сейчас технологии позволяют рассчитать пусть не совсем индивидуально, но близко к этому. Чем дальше будут развиваться технологии сбора информации, обработки больших данных, использования специальных датчиков, тем более точный и персональный тариф можно будет установить для водителя. И группы водителей будут определяться уже исходя не из таких абстрактных понятий как возраст. Ведь, есть люди, которые в 40 лет на дорогах черти что вытворяют, а есть 18-летнии, кто ездит аккуратно. Движение всего страхования будет идти к максимальной персонализации. То, что говорит Моисеев это констатация факта того, что рынок меняется», - сказал собеседник.
При этом, он не верит в существование того самого «идеального» водителя, о котором сказал замминистра финансов.
«Наверное, он существует, как сферический конь в вакууме, но мы точно не знаем. Как вы определите идеального водителя в условиях, когда все не доверяют всем? Условно говоря, водители хотят обмануть страховщиков, страховщики выявить тех, кто их обманывает. Соответственно, вы ни как этого не сделаете без специального устройства [телематическое устройство]», - заключил эксперт.
Отметим, сферический конь в вакууме - это идеальная шарообразная лошадь, предельно упрощенная физическая модель реальной лошади. Понятие получило распространение как «издевка» о формулировках в школьных учебниках физики советского времени, пишет lurkmore.
Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН раскритиковал оценку Моисеева и рассказал, на сколько в действительности подешевеет ОСАГО для «идеальных» водителей.
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