Шкуматов: Водителей заставят ставить в автомобили «жучки»

Стоимость ОСАГО для «идеальных» водителей может снизиться в 3-4 раза согласно новой системе расчета тарифа «автогражданки». Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП при условии, что на машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей», - цитирует Моисеева «Российская газета»

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН предположил, что замминистра оговорился.

«Скорее всего, Моисеев говорил не про тахограф, а про телематическое устройство, которое определяет стиль вождения водителя и строит рисковую модель в зависимости от полученных данных. Это называется «Страховая телематика», она используется уже давно в КАСКО. И если это так, то по сути ОСАГО готовят к тому, что страховая телематика будет распространяться и на этот продукт, а скидки станут предоставлять страховые компании только тем водителям, которые установили у себя эти устройства», - отметил Шкуматов.

Страхование с использованием телематики рассчитано на мониторинг основных показателей движения автомобиля. Обычно, прибор подключают к машине через диагностический порт. Петр Шкуматов уточнил, что автовладельцам не стоит беспокоиться о лишних тратах.

«Это дополнительная статья расходов для страховых компаний. При этом, данное устройство является многоразовым. К примеру, оно устанавливается в автомобиль на три месяца и за это время водитель ездит в обычном режиме и нарабатывает или, наоборот, не нарабатывает нарушения. В действительности диапазон скидок в КАСКО варьируется, из того, что я видел, это около 30-40%, но не в 3-4 раза», - сказал координатор «Синих ведерок».