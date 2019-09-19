Шкуматов: Россияне отдают 25% своего дохода на содержание автомобиля

Половина россиян не пользуется личными автомобилями из-за высокой цены на бензин. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ после проведенного ими опроса. 47% респондентов называли причиной отказа от частного использования автомобиля именно стоимость бензина, 16% - дороговизну обслуживания авто, а также его страховку и налоги. В третью очередь (15% опрошенных) россияне поставили собственные финансовые трудности и попытки экономить. Загруженность дорог отметили 14% россиян, заботу об окружающей среде – 8%, плохие дороги – 7%.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, как рассчитать траты россиян на содержание личного автотранспорта.

«Математика неумолима. На относительно современном автомобиле эконом-класса цена одного километра пробега составляет 10 рублей. Средний пробег легкового автомобиля в России - 10 тыс. км в год. Это означает что типичный автовладелец расходует на передвижение 100 тыс. рублей в год. Остается сопоставить эти 100 тыс. со средним доходом среднего россиянина - примерно 400 тыс. рублей в год. Получается, что средний россиянин отдает 25% своего дохода на поездки на личном автомобиле, это, конечно, дорого. Но цена на бензин занимает примерно половину этих расходов [от 100 тыс. рублей]», - рассказал Шкуматов.