Шкуматов: Россияне отдают 25% своего дохода на содержание автомобиля
Координатор «Синих ведерок» в эфире НСН сравнил траты на автомобиль в России, Испании и США.
Половина россиян не пользуется личными автомобилями из-за высокой цены на бензин. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ после проведенного ими опроса. 47% респондентов называли причиной отказа от частного использования автомобиля именно стоимость бензина, 16% - дороговизну обслуживания авто, а также его страховку и налоги. В третью очередь (15% опрошенных) россияне поставили собственные финансовые трудности и попытки экономить. Загруженность дорог отметили 14% россиян, заботу об окружающей среде – 8%, плохие дороги – 7%.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, как рассчитать траты россиян на содержание личного автотранспорта.
«Математика неумолима. На относительно современном автомобиле эконом-класса цена одного километра пробега составляет 10 рублей. Средний пробег легкового автомобиля в России - 10 тыс. км в год. Это означает что типичный автовладелец расходует на передвижение 100 тыс. рублей в год. Остается сопоставить эти 100 тыс. со средним доходом среднего россиянина - примерно 400 тыс. рублей в год. Получается, что средний россиянин отдает 25% своего дохода на поездки на личном автомобиле, это, конечно, дорого. Но цена на бензин занимает примерно половину этих расходов [от 100 тыс. рублей]», - рассказал Шкуматов.
Собеседник НСН провел параллель по стоимости эксплуатации личного автомобиля между Россией, Испанией и США.
«Например, в Испании, с учетом платной парковки, бензина, который там отнюдь не дешевый, и так далее, стоимость поездок на личном авто находится в диапазоне 10-15% от среднего дохода испанца. В зависимости от автомобиля, конечно. В США средняя цена эксплуатации составляет менее 10% дохода среднего американца. А в России этот показатель - четверть среднего дохода россиянина. Мне кажется это вообще мировой рекорд. Доходы россиян, если сравнить со стоимостью эксплуатации автомобиля, растут гораздо медленнее, например, штрафов. Поэтому, либо стоимость эксплуатации автомобиля должна упасть в 2,5 раза, либо доходы вырасти в 2,5 раза, только тогда мы сравняемся по этому показателю с Западом», - сказал координатор «Синих ведерок».
По данным ВЦИОМ в опросе 17 сентября участвовало более 1,5 тысяч россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью.
Ранее Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. В легковом сегменте ставка в среднем вырастет на 80% и на 110%. Как утверждают источники издания, минимальная индексация затронет машины с двигателем объемом меньше 1 л — около 46%. Сильнее же всего ставка вырастет для автомобилей с двигателем более 3,5 л — на 145%.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал в эфире НСН, как скажется на автомобилистах предложение Минпромторга.
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