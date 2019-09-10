«Автомобилистов России» возмутило повышение утилизационного сбора

Минпромторг РФ предлагает повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным газеты «Коммерсант», в легковом сегменте ставка в среднем вырастет на 80% и на 110%. Как утверждают источники издания, минимальная индексация затронет машины с двигателем объемом меньше 1 л — около 46%. Сильнее же всего ставка вырастет для автомобилей с двигателем более 3,5 л — на 145%. Индексация объясняется необходимостью снизить ввозные пошлины с 17% до 15% в сентябре. Отмечается, что рост ставок сохранит барьер для импорта на уровне 30% от стоимости.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил в эфире НСН, что последствиями повышения ставки утилизационного сбора станет рост цен как на импортные, так и на отечественные автомобили и еще большее падение спроса.

«Последствие такого решения одно — рост цен практически на все автомобили. Как только повышается ставка на импортные автомобили, отечественный производитель повышает свои цены. Они не умеют пользоваться этим преимуществом. А рынок и без того в тяжелом положении. Сейчас цена на многие авто недосягаема для российских автовладельцев. Никакой системы утилизации так и не создали. Две программы утилизации запустили, они неплохо выстрелили, но дальше дело не пошло. На что пойдут эти утилизационные сборы, мы тоже не знаем», — посетовал Похмелкин.

По мнению общественника, инициатива Минпромторга отрицательно скажется на экономике в перспективе.

«В стране серьезный управленческий кризис, денег не хватает, стратегии ни политической, ни экономической, ни социальной нет. Деньги нужны здесь и сейчас. За счет чего? Вот давайте соберем утилизационные сборы. Что мы потеряем в краткосрочной и тем более среднесрочной перспективе, никого не волнует. Это стиль современного государственного управления в России», — заявил председатель «Движения автомобилистов России».

Утилизационный сбор был введен в 2012 году. Сначала его должны были платить лишь импортеры автомобилей, но затем он распространился на рынок в целом. В 2018 году произошло повышение ставки в среднем на 15%. По отдельным позициям рост достиг 90%. Подобный сбор был введен в качестве гарантии того, что машина по окончании срока эксплуатации будет утилизирована.

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