Шкуматов: Доходы россиян не растут так быстро, как цены на автомобили

За последние пять лет рост цен на автомобили в России составил 40 процентов. К такому выводу пришли аналитики «Автостата».

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН отметил, что доходы россиян не могут похвастаться таким же стремительным ростом.

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«Автомобили в нашей стране постепенно превращаются из средства передвижения в роскошь. Доходы граждан России таким бурным ростом похвастаться не могут», – сказал он.

Кроме того, Пётр Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о нововведениях для автомобилистов, которые начнут действовать в России с конца августа.

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ТЕГИ:ДоходыАвтомобильПётр Шкуматов
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