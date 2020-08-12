Шкуматов: Доходы россиян не растут так быстро, как цены на автомобили

За последние пять лет рост цен на автомобили в России составил 40 процентов. К такому выводу пришли аналитики «Автостата».

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН отметил, что доходы россиян не могут похвастаться таким же стремительным ростом.