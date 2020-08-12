Шкуматов: Доходы россиян не растут так быстро, как цены на автомобили
За последние пять лет рост цен на автомобили в России составил 40 процентов. К такому выводу пришли аналитики «Автостата».
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН отметил, что доходы россиян не могут похвастаться таким же стремительным ростом.
«Автомобили в нашей стране постепенно превращаются из средства передвижения в роскошь. Доходы граждан России таким бурным ростом похвастаться не могут», – сказал он.
Кроме того, Пётр Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о нововведениях для автомобилистов, которые начнут действовать в России с конца августа.
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