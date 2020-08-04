Нечего перераспределять! Шкуматов о пересмотре финансирования автодорог
Координатор «Синих ведерок» в эфире НСН поддержал предложение Счетной палаты о введении нормативов содержания автомобильных дорог.
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансирование содержания автодорог федерального значения. Согласно отчету ведомства, порядка 84% федеральных трасс соответствует нормативам, а среди региональных этот показатель составляет всего 44,2%. При этом, на содержание 1 км дорожной сети федеральной дороги в прошлом году выделялось 2,2 млн рублей, а региональной – 288 тыс рублей.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что «перераспределение недостаточного количества средств не поможет».
«Ведь денег не хватает ни на федеральные дороги, ни на региональные. Это простое математическое упражнение», - подчеркнул Шкуматов.
Он также добавил, что поддерживает предложение Счетной палаты о введении нормативов по содержанию автодорог.
«Есть капитальные затраты – это строительство новых автомобильных дорог и капитальный ремонт существующих. Также есть операционные затраты – убрать снег, посыпать песком, помыть дорогу, нанести разметку, ямку заделать и так далее. Счетная палата вела речь именно об операционных затратах. Разные дороги требуют разных операционных затрат. Смысл в том, что операционные затраты у нас крайне неравномерно распределены и нет нормативов так таковых. Хотя, отмечу, что эксплуатация дорог это не нанотехнология, это давно известный алгоритм. Счетная палата абсолютно права – нужно определить нормативы содержания автомобильных дорог и согласно им это финансирование выделять», - заключил собеседник НСН.
Счетная палата в своем отчете использовала данные шести субъектов РФ: Иркутской области, Карелии, Мурманской области, Забайкалья, Чувашии и Марий Эл.
Ранее НСН сообщала, что автодорога М-12, которая соединит Москву и Казань, будет платной. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что стоимость проезда составит примерно 2,5 рубля за километр. При общей протяжённости трассы в 800 километров автомобилисты будут платить примерно 1600 рублей за весь путь.
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