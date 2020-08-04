Нечего перераспределять! Шкуматов о пересмотре финансирования автодорог

Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансирование содержания автодорог федерального значения. Согласно отчету ведомства, порядка 84% федеральных трасс соответствует нормативам, а среди региональных этот показатель составляет всего 44,2%. При этом, на содержание 1 км дорожной сети федеральной дороги в прошлом году выделялось 2,2 млн рублей, а региональной – 288 тыс рублей.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что «перераспределение недостаточного количества средств не поможет».

«Ведь денег не хватает ни на федеральные дороги, ни на региональные. Это простое математическое упражнение», - подчеркнул Шкуматов.

Он также добавил, что поддерживает предложение Счетной палаты о введении нормативов по содержанию автодорог.