Шкуматов рассказал о скорых нововведениях для автомобилистов
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
В конце лета начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО
С конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора расширятся до 30 процентов. А тариф станет индивидуальным при расчете стоимости полиса. Страховые компании будут учитывать множество факторов, включая наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у страхователя.
Петр Шкуматов: «Предполагается, что аккуратные водители будут платить за ОСАГО меньше, и таких, слава богу, большинство. А грубые нарушители получат тариф по полной», – прокомментировал в интервью НСН Пётр Шкуматов.
Обязательный техосмотр при приобретении ОСАГО вернется с октября
Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту.
Петр Шкуматов: «Это важное сообщение для тех, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса. Но и те автомобилисты, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты до этой даты, - например, я - тоже должны будут пройти технический осмотр», – подчеркнул он в эфире НСН.
Ожидаются новые требования к диагностической карте
С сентября этого года постепенно начнут вводить и другие требования к техосмотру.
Петр Шкуматов: «Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания. Кроме фотографий будут фиксировать координаты автомобиля, которые должны будут совпадать с координатами пункта ТО», – сказал он НСН.
Минпромторг сохранит установку б/у запчастей на автомобили
Минпромторг намерен сохранить возможность установки на автомобили б/у запчастей, если это требуется для ремонта машин.
Петр Шкуматов: «Запрет на их использование будет применяться только в случае внесения изменений в конструкцию автомобиля. Это хорошая новость», – отметил он в разговоре с НСН.
Цены на автомобили в России за последние пять лет выросли на 40%
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что цены на автомобили в России за последние пять лет выросли на 40 процентов.
Петр Шкуматов: «Автомобили в нашей стране постепенно превращаются из средства передвижения в роскошь. Доходы граждан России таким бурным ростом похвастаться не могут», – подытожил в беседе с НСН Пётр Шкуматов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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