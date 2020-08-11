Шкуматов рассказал о скорых нововведениях для автомобилистов

Петр Шкуматов: «Это важное сообщение для тех, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса. Но и те автомобилисты, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты до этой даты, - например, я - тоже должны будут пройти технический осмотр», – подчеркнул он в эфире НСН.

