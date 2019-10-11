Шкуматов предрёк рост числа поддельных справок из-за тестов на алкоголизм

Кроме того, граждане, планирующие водить автомобиль, обязаны будут сдать анализ мочи а наличие барбитурата, амфетамина, кокаина, каннабиноидов, метадона и опиатов.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН описал последствия, к которым приведут новые обязательные тесты.

«Это приведёт лишь к одному. Стоимость медицинских справок в соответствующих учреждениях просто возрастет на тысячу или две тысячи рублей. А медучрежения будут вынуждены открыть лаборатории, которые будут показывать положительные для водителей результаты», - заявил Шкуматов.

Кроме того, по мнению эксперта, люди очень быстро откажутся от официального прохождения таких тестов, так как почти никто не сможет таким образом получить права.

«В то же самое время, люди, которые захотят честно пройти анализ, скорее всего, могут попасть под лишение, потому что уровень допустимого содержания этого фермента крайне занижен. Таким образом, люди, которые употребляют алкоголь регулярно, то есть выпивают за ужином бокал вина, скорее всего, будут иметь повышенное содержание этого маркера и расстанутся с правами. Как только водители узнают все эти нюансы, клиентов у официальных учреждений по приёму анализов резко уменьшится», - добавил Шкуматов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что согласно статистическим данным с 2003 по 2016 год в России снизилось потребление алкоголя на 43%.

