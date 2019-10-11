Водителей в России начнут проверять на хронический алкоголизм
Перед получением водительских прав россияне должны будут пройти тест на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), что свидетельствует о хроническом алкоголизме, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Минздрав уже принял соответствующий приказ. В данный момент он находится на регистрации в Минюсте, сообщает RT.
В свою очередь Ura.ru отмечает, что сдавать анализ придется и тем, кто восстанавливает права после лишения.
Кроме того, перед получением прав будущих водителей будут проверять на наркотики, передает РИА ФАН.
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