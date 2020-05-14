Школы после открытия могут отменить общие перемены
Школы, открывшись после ограничений из-за коронавируса, могут отменить общие перемены. Соответствующая рекомендация указана в документе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", - цитирует агентство документ. Также ведомство рекомендует школам отказаться от проведения любых массовых мероприятий.
Среди прочих рекомендаций также дезинфекция кабинетов, помещений, установка дозатора с антисептиком при входе в школу.
Ранее Минобрнауки предложило провести выпускные в российских вузах в онлайн-формате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru