Школы после открытия могут отменить общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", - цитирует агентство документ. Также ведомство рекомендует школам отказаться от проведения любых массовых мероприятий.

Среди прочих рекомендаций также дезинфекция кабинетов, помещений, установка дозатора с антисептиком при входе в школу.

Ранее Минобрнауки предложило провести выпускные в российских вузах в онлайн-формате.





