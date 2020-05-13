Минпросвещения: ЕГЭ-2020 решено перенести
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году перенесен с 8 июня на более поздний срок. Об этом заявили в Минпросвещения России. Как подчеркнул замминистра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения и принято, исходя из эпидситуации в стране, а также необходимых требований защиты здоровья учащихся и педагогов.
В ведомстве добавили, что ученикам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, отметки в аттестат могут быть выставлены по итогам года. Между тем, для учащихся девятых классов собираются отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике: итоговые оценки выставят на основании годовых, сообщает RT.
Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России вопрос о сроках проведения ЕГЭ по-прежнему остаётся открытым. Так, сначала экзамены были перенесены с 25 мая на 8 июня. При этом в Рособрнадзоре заявляли, что ведомство рассматривает в качестве одного из сценариев возможный переноса Единого государственного экзамена на август. Начало учебного года могут отложить на 1 октября.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ЕГЭ целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором, пишет Ura.ru.
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