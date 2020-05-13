Минпросвещения: ЕГЭ-2020 решено перенести

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году перенесен с 8 июня на более поздний срок. Об этом заявили в Минпросвещения России. Как подчеркнул замминистра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения и принято, исходя из эпидситуации в стране, а также необходимых требований защиты здоровья учащихся и педагогов.

В ведомстве добавили, что ученикам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, отметки в аттестат могут быть выставлены по итогам года. Между тем, для учащихся девятых классов собираются отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике: итоговые оценки выставят на основании годовых, сообщает RT.