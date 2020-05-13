Минобрнауки предлагает провести в вузах онлайн-выпускные

Выпускные в российских вузах могут пройти в онлайн-формате. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступил министр образования и науки Валерий Фальков.

А ранее министр заявил, что большинство вузов РФ в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Об этом Фальков рассказал в эфире телеканала «Россия 24». В Минобрнауки заявили, что учебные заведения вправе самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации и отказаться от проведения госэкзаменов, напоминает RT.