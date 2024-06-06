«Школу залихорадит!»: Учителя назвали обратную сторону отмены ЕГЭ

При этом собеседник НСН пояснил, что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы.

«Школу будет лихорадить еще в течение нескольких лет. Учитывая, что сегодня не хватает сотни тысяч учителей – кто останется работать в школе, если в ней постоянно будут происходить какие-то серьезные изменения. Люди хотят определенности», - подытожил он.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал «Радиоточке НСН», что российские школьники все чаще уходят в колледжи после девятого класса из-за страха перед ЕГЭ. По его словам, шанс не сдать экзамен есть даже у тех, кто уделяет подготовке два года. При этом от результатов ЕГЭ зависит не только дальнейшее поступление, но и получение школьного аттестата.

