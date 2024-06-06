«Школу залихорадит!»: Учителя назвали обратную сторону отмены ЕГЭ
Отмена ЕГЭ навредит школьной системе, которая выстроилась в последние десять лет, сказал НСН Всеволод Луховицкий.
ЕГЭ нуждается в изменениях, поскольку сегодня школьная система нацелена только на подготовку школьников к экзамену, а не на обучение. Однако резкая отмена подобной формы аттестации только усугубит проблему, заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В Госдуму внесли межфракционный проект закона о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам, сообщает ТАСС. По словам депутатов, инициатива позволит повысить уровень знаний выпускников школ. Однако, по словам Луховицкого, формулировка «выпускной экзамен» неоднозначна.
«Экзамен может проходить в любой форме, поэтому законопроект для меня непонятен. Отношение к ЕГЭ в учительском сообществе весьма различное. С одной стороны, значительная часть учителей и родителей приспособились к экзамену, разумно считают, что любые перемены будут соломинкой, которая переломит хребет всей школе. С другой стороны, часть преподавателей недовольна тем, что фактически все обучение в школе сводится к подготовке, чтобы сдать экзамены. Детей пугают страшным ЕГЭ с восьмого класса», - заявил он.
При этом собеседник НСН пояснил, что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы.
«Школу будет лихорадить еще в течение нескольких лет. Учитывая, что сегодня не хватает сотни тысяч учителей – кто останется работать в школе, если в ней постоянно будут происходить какие-то серьезные изменения. Люди хотят определенности», - подытожил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал «Радиоточке НСН», что российские школьники все чаще уходят в колледжи после девятого класса из-за страха перед ЕГЭ. По его словам, шанс не сдать экзамен есть даже у тех, кто уделяет подготовке два года. При этом от результатов ЕГЭ зависит не только дальнейшее поступление, но и получение школьного аттестата.
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