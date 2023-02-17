Школу-гигант построят в Митинском лесу

Здание будет четырехэтажным, общая площадь составит 18 тыс. кв.м. Блоки начальной и основной школ будут разделены и связаны с общешкольными помещениями спортивных залов, раздевалок, залом для проведения мероприятий и фойе.

На третьем этаже предусмотрен блок спортивно-оздоровительных помещений с тремя залами. В школе будет также многофункциональный зал для проведения мероприятий, библиотека и медиатека.

