Школу-гигант построят в Митинском лесу
В районе Митино вблизи села Рождествено к 2026 году построят школу на 1100 мест. Ее возведение уже началось, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Здание будет четырехэтажным, общая площадь составит 18 тыс. кв.м. Блоки начальной и основной школ будут разделены и связаны с общешкольными помещениями спортивных залов, раздевалок, залом для проведения мероприятий и фойе.
На третьем этаже предусмотрен блок спортивно-оздоровительных помещений с тремя залами. В школе будет также многофункциональный зал для проведения мероприятий, библиотека и медиатека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru