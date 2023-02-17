Школу-гигант построят в Митинском лесу

В районе Митино вблизи села Рождествено к 2026 году построят школу на 1100 мест. Ее возведение уже началось, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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Здание будет четырехэтажным, общая площадь составит 18 тыс. кв.м. Блоки начальной и основной школ будут разделены и связаны с общешкольными помещениями спортивных залов, раздевалок, залом для проведения мероприятий и фойе.

На третьем этаже предусмотрен блок спортивно-оздоровительных помещений с тремя залами. В школе будет также многофункциональный зал для проведения мероприятий, библиотека и медиатека.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительствоШкола
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