Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей

Правоохранители в Томске расследуют очередное дело, в котором ребенок стал жертвой мошенников и втянул в это всю семью, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Согласно предварительным данным, семилетняя девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника», она оформила на родителей кредиты и перевела аферистам деньги с их счетов.