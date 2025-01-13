Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей

Правоохранители в Томске расследуют очередное дело, в котором ребенок стал жертвой мошенников и втянул в это всю семью, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Согласно предварительным данным, семилетняя девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника», она оформила на родителей кредиты и перевела аферистам деньги с их счетов.

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Сообщается, что общая сумма ущерба составила свыше 460 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам минувшего года помог клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей. В пересчете на каждого клиента банка было сохранено 2,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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