Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей
Правоохранители в Томске расследуют очередное дело, в котором ребенок стал жертвой мошенников и втянул в это всю семью, сообщили в пресс-службе областной полиции.
Согласно предварительным данным, семилетняя девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника», она оформила на родителей кредиты и перевела аферистам деньги с их счетов.
Сообщается, что общая сумма ущерба составила свыше 460 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам минувшего года помог клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей. В пересчете на каждого клиента банка было сохранено 2,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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