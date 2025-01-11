В Сбербанке раскрыли три главных схемы мошенников на 2025 год

Чаще всего мошенники обманывают россиян с помощью получения данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», через схему «Фальшивый босс» или путем фейковых звонков из ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По его словам, ТОП-3 самых распространенных схем аферистов на 2025 год тоже не изменился. При этом специалисты опасаются, что мошенники начнут более активного применять технологии искусственного интеллекта.

Кузнецов рассказал, что злоумышленники дорабатывают схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. К примеру, мошенники стали чаще просить пострадавших снимать наличные средства, а потом передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы заблокируют.