В Сбербанке раскрыли три главных схемы мошенников на 2025 год
Чаще всего мошенники обманывают россиян с помощью получения данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», через схему «Фальшивый босс» или путем фейковых звонков из ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
По его словам, ТОП-3 самых распространенных схем аферистов на 2025 год тоже не изменился. При этом специалисты опасаются, что мошенники начнут более активного применять технологии искусственного интеллекта.
Кузнецов рассказал, что злоумышленники дорабатывают схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. К примеру, мошенники стали чаще просить пострадавших снимать наличные средства, а потом передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы заблокируют.
К тому же, добавил представитель Сбербанка, аферисты стали заставлять своих жертв открывать счета в менее защищенных банках. После чего граждане переводят туда средства, и мошенникам проще их оттуда вывести. В связи с этим Кузнецов считает, что данную проблему необходимо решать системно и всем рынком.
До этого в Сбербанке объявили, что в 2024 году мошенники украли у россиян до 300 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в интервью «Известиям» рассказал, что, если мошенники получили доступ к «Госуслугам», то пользователю следует идти в МФЦ и по заявлению менять пароль, а также номер, на который приходят SMS-коды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru