СМИ: Московские студенты победили на чемпионате мира по программированию

Отмечается, что в египетском Луксоре состоялись несколько раз откладывавшиеся финалы 2022-2023 годов.

Студенты НИУ ВШЭ победили в финале 2023 года, опередив выигравший финал 2022 года Пекинский университет, который, в свою очередь, выиграл финал-2022. Команда Московского физико-технического института заняла пятое место в финале-2022, а в финале-2023 поднялась на третью позицию.

Ранее пять золотых медалей привезли российские школьники, которые участвовали в международной олимпиаде по физике, проходившей в Токио.

