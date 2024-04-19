СМИ: Московские студенты победили на чемпионате мира по программированию
На чемпионате мира по программированию среди студенческих команд первое место заняла команда «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в египетском Луксоре состоялись несколько раз откладывавшиеся финалы 2022-2023 годов.
Студенты НИУ ВШЭ победили в финале 2023 года, опередив выигравший финал 2022 года Пекинский университет, который, в свою очередь, выиграл финал-2022. Команда Московского физико-технического института заняла пятое место в финале-2022, а в финале-2023 поднялась на третью позицию.
Ранее пять золотых медалей привезли российские школьники, которые участвовали в международной олимпиаде по физике, проходившей в Токио.
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