Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников
Сборная Москвы завоевала 1331 диплома заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.
«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40 процентов всех дипломов», — отметил Собянин.
Градоначальник поздравил школьников и их наставников с успешными результатами.
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