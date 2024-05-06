Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Сборная Москвы завоевала 1331 диплома заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.

«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40 процентов всех дипломов», — отметил Собянин.

Градоначальник поздравил школьников и их наставников с успешными результатами.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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