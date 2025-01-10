СМИ: Напавший на школу в Курске подросток мог играть в суицидальную игру

По данным СМИ, именно эту версию сейчас рассматривают следователи.

По информации Telegram-канала 112, за час до атаки школьник оставил запись на своей странице в соцсети, где упоминалась организация, склоняющая подростков к насилию и опасным играм.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, напоминает RT.

