СМИ: Напавший на школу в Курске подросток мог играть в суицидальную игру
Шестнадцатилетний подросток, который напал на школу в Курске, мог принимать участие в суицидальной игре, передает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, именно эту версию сейчас рассматривают следователи.
По информации Telegram-канала 112, за час до атаки школьник оставил запись на своей странице в соцсети, где упоминалась организация, склоняющая подростков к насилию и опасным играм.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, напоминает RT.
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