Школьники в 12 регионах РФ уже вернулись на очное обучение

Ученики школ каждого седьмого региона России перешли с дистанционного обучения на очное, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире «Россия - 24».

К регионам, в которых ученики вернулись в школы, Кравцов причислил Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую Республику, Смоленскую область и другие субъекты РФ.

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Министр утверждает, что сейчас на карантине в России находятся 27 школ. Днем ранее Минпросвещения сообщало о 49 учебных заведениях, в которых объявлен карантин.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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