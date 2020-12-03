Школьники в 12 регионах РФ уже вернулись на очное обучение
Ученики школ каждого седьмого региона России перешли с дистанционного обучения на очное, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире «Россия - 24».
К регионам, в которых ученики вернулись в школы, Кравцов причислил Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую Республику, Смоленскую область и другие субъекты РФ.
Министр утверждает, что сейчас на карантине в России находятся 27 школ. Днем ранее Минпросвещения сообщало о 49 учебных заведениях, в которых объявлен карантин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Минздрав подкорректирует смертность в России
- Коэффициент распространения коронавируса в РФ упал ниже 1
- Впервые в России за сутки выявлено более 28 тысяч зараженных COVID-19
- Правительство поручило совету директоров «Роснано» проголосовать за нового главу
- Made in Moscow: Сергунина рассказала о новой программе поддержки предпринимателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru