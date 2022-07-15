Школьники из РФ стали победителями Международной математической олимпиады в Осло
Российские школьники завоевали три золотых и три бронзовых медали на 63-й Международной математической олимпиаде в Осло (Норвегия), пресс-служба Минпросвещения России.
В сообщении говорится, что всего за победу боролись более 600 участников из более 100 стран, российские школьники участвовали дистанционно.
В ведомстве уточнили, что в числе победителей оказались четыре школьника из Санкт-Петербурга, а также по одному из Москвы и Казани. В командном зачете российская команда набрала 217 баллов и заняла второе место.
«Несмотря на давление на команды, россияне смогли показать высокий уровень знаний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников!» — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Ранее российская сборная завоевала три золотые медали на Азиатской олимпиаде (APhO 2022), которая считается самой сложной из международных олимпиад по физике.
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