Школьники из РФ стали победителями Международной математической олимпиады в Осло

В сообщении говорится, что всего за победу боролись более 600 участников из более 100 стран, российские школьники участвовали дистанционно.

В ведомстве уточнили, что в числе победителей оказались четыре школьника из Санкт-Петербурга, а также по одному из Москвы и Казани. В командном зачете российская команда набрала 217 баллов и заняла второе место.

«Несмотря на давление на команды, россияне смогли показать высокий уровень знаний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников!» — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее российская сборная завоевала три золотые медали на Азиатской олимпиаде (APhO 2022), которая считается самой сложной из международных олимпиад по физике.

