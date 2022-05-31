Российские школьники завоевали три золота на самой сложной в мире олимпиаде по физике

Это соревнование считается самым сложным из международных олимпиад по физике. В APhO 2022 участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, состязания проводились дистанционно, россияне участвовали в испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ).

Всего нашей команде удалось завоевать восемь медалей: по три золота и серебра, а также две бронзовых награды.

Медали высшей пробы получили Максим Пермяков (Республиканский лицей для одаренных детей, Мордовия), Олег Калашников и Вадим Ерин (оба представляли Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область).

Серебряные награды олимпиады завоевали Даниил Рынкевич (школа Центра педагогического мастерства в Москве), Илья Гладышев (столичная «Вторая школа»), Данияр Тухватулин (подмосковный Физтех-лицей имени П.Л. Капицы).

В свою очередь, Владимир Савинцев из Физтех-лицея имени Капицы и Максимилиан Тимофеев из Президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург) стали обладателями бронзовых медалей.

Участников российской команды на APhO 2022 определили в феврале в ходе квалификационных сборов. В течение года школьники готовились и проходили отбор на базе МФТИ и Образовательного центра «Сириус». Руководителями российской сборной и наблюдателями на Азиатской олимпиаде по физике выступили директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко, тьюторы учебно-методической лаборатории вуза по работе с одаренными детьми Арсений Пикалов, Юрий Скаков, Федор Цыбров, а также студенты МФТИ, призеры международных олимпиад Федор Оксаниченко и Максим Покровский.

