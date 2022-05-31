Российские школьники завоевали три золота на самой сложной в мире олимпиаде по физике
Российская сборная завоевала три золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике (APhO 2022). Об этом сообщает Минпросвещения.
Это соревнование считается самым сложным из международных олимпиад по физике. В APhO 2022 участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, состязания проводились дистанционно, россияне участвовали в испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ).
Всего нашей команде удалось завоевать восемь медалей: по три золота и серебра, а также две бронзовых награды.
Медали высшей пробы получили Максим Пермяков (Республиканский лицей для одаренных детей, Мордовия), Олег Калашников и Вадим Ерин (оба представляли Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область).
Серебряные награды олимпиады завоевали Даниил Рынкевич (школа Центра педагогического мастерства в Москве), Илья Гладышев (столичная «Вторая школа»), Данияр Тухватулин (подмосковный Физтех-лицей имени П.Л. Капицы).
В свою очередь, Владимир Савинцев из Физтех-лицея имени Капицы и Максимилиан Тимофеев из Президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург) стали обладателями бронзовых медалей.
Участников российской команды на APhO 2022 определили в феврале в ходе квалификационных сборов. В течение года школьники готовились и проходили отбор на базе МФТИ и Образовательного центра «Сириус». Руководителями российской сборной и наблюдателями на Азиатской олимпиаде по физике выступили директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко, тьюторы учебно-методической лаборатории вуза по работе с одаренными детьми Арсений Пикалов, Юрий Скаков, Федор Цыбров, а также студенты МФТИ, призеры международных олимпиад Федор Оксаниченко и Максим Покровский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Российские школьники завоевали три золота на самой сложной в мире олимпиаде по физике
- Япония не будет выходить из «Сахалина-2»
- В Мелитополе открылось первое подразделение миграционной службы России
- Шольц анонсировал появление в ФРГ «самой большой армии Европы» в рамках НАТО
- СМИ: Россия может потерять $22 млрд из-за нефтяного эмбарго
- Диетолог раскрыл пользу яблок
- «Газпром» подтвердил остановку поставок газа нидерландской GasTerra
- В офисе Зеленского пригрозили США «образцово-показательной истерикой» из-за РСЗО
- СМИ: Следователи нашли на «Азовстали» взрывные устройства и химические вещества
- Пушилин: Часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru