Ракова: Школьники Москвы завоевали половину всех дипломов победителей Всероссийской олимпиады

Столичные школьники получили половину от всех дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заключительный этап мероприятия прошел с 18 марта по 30 апреля. Команда Москвы получила более 1 тысячи 310 дипломов, из них 248 наград высшего достоинства. Так, по словам Раковой, количество побед превышает показатели 2019 года и практически повторяет успех 2021 года. Отмечается, что все победители и призеры получат гранты мэра Москвы.

«Особенно хочется отметить рост количества победителей в олимпиадах по географии, математике, немецкому и французскому языкам, физике, физкультуре, химии и экологии. Награды получили ученики 230 школ», - добавила заммэра.

Ракова отметила, что дипломы по каждому предмету получают ученики не из одной школы, а из 10–20, что доказывает успешность массовой работы по развитию талантов и доступность качественного образования. Так, достижения есть и у школьников с особыми потребностями в образовании.

До 27 мая в Москве проходит пригласительный этап ВОШ. Для участия необходимо получить в школе индивидуальный код по предмету, активировав его в один из дней тура по инструкции.