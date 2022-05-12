Ракова: Школьники Москвы завоевали половину всех дипломов победителей Всероссийской олимпиады
Столичные школьники получили половину от всех дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заключительный этап мероприятия прошел с 18 марта по 30 апреля. Команда Москвы получила более 1 тысячи 310 дипломов, из них 248 наград высшего достоинства. Так, по словам Раковой, количество побед превышает показатели 2019 года и практически повторяет успех 2021 года. Отмечается, что все победители и призеры получат гранты мэра Москвы.
«Особенно хочется отметить рост количества победителей в олимпиадах по географии, математике, немецкому и французскому языкам, физике, физкультуре, химии и экологии. Награды получили ученики 230 школ», - добавила заммэра.
Ракова отметила, что дипломы по каждому предмету получают ученики не из одной школы, а из 10–20, что доказывает успешность массовой работы по развитию талантов и доступность качественного образования. Так, достижения есть и у школьников с особыми потребностями в образовании.
До 27 мая в Москве проходит пригласительный этап ВОШ. Для участия необходимо получить в школе индивидуальный код по предмету, активировав его в один из дней тура по инструкции.
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