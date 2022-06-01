Школьникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ

Чтобы дети не дошли до нервного срыва на ЕГЭ, родителям следует «снизить важность оценки и убрать контроль», «поговорив с ребенком и сказав, что в экзамене нет ничего страшного». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на психолога Юлию Хадарцеву.

Она напомнила, что взрослые должны обеспечить детям максимально комфортные условия для подготовки к экзаменам, настроив их на «правильный режим труда и отдыха», чтобы ребята меньше нервничали и были в хорошей физической форме.