Школьникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ
Чтобы дети не дошли до нервного срыва на ЕГЭ, родителям следует «снизить важность оценки и убрать контроль», «поговорив с ребенком и сказав, что в экзамене нет ничего страшного». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на психолога Юлию Хадарцеву.
Она напомнила, что взрослые должны обеспечить детям максимально комфортные условия для подготовки к экзаменам, настроив их на «правильный режим труда и отдыха», чтобы ребята меньше нервничали и были в хорошей физической форме.
Психолог посоветовала выпускникам в случае, если они начнут нервничать на ЕГЭ, «почувствовать руки и ноги, на время перестать думать об экзамене и просто подышать». При этом Хадарцева добавила, что очень важно объяснить ребенку, что результат экзамена не изменит отношения родителей к нему.
В стрессовой ситуации на экзаменах она также рекомендовала школьникам вспомнить о прошлых достижениях, что поможет замотивировать себя на успех.
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