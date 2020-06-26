«Шито белыми нитками». Адвокат Трунов о приговоре Серебренникову

«В принципе, все, что происходит сейчас, в тот момент, когда идет голосование, имеет значение. То, что суд либерально подошел к этому обвинению видного деятеля культуры и искусства, это, конечно, определенный показатель гуманизма суда, показатель того, что система, хоть и имеет обвинительный уклон, тем не менее, допускает определенные формы мягкого вынесения судебных решений. Это определенный показатель гибкости судебной системы», - заключил Трунов.

Уточняется, что Крилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского сочли виновными в хищении. Итина приговорили также к трем годам условно, Малобродского — к двум годам условно. Обвинение в адрес бывшей сотрудницы Минкультутры Софьи Апфельбаум переквалифицировали на "халатность", ее дело закрыли за истечением срока давности.

Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска. Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа

В 2011-2014 годах "Седьмая студия" получила из бюджета 216 миллионов рублей на проект "Платформа" по популяризации современного театра. По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум организовали хищение.

Все они отвергли обвинения и настаивали, что провели все запланированные мероприятия и потратили деньги по назначению.