«Шито белыми нитками». Адвокат Трунов о приговоре Серебренникову
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что мягкое наказание - это показатель дела с весьма спорными доказательствами.
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии».
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН прокомментировал приговор известному деятелю культуры.
«Результат можно объяснить общественным мнением. У нас люди за менее тяжкие преступления отбывают серьезные сроки в местах лишения свободы. Как правило, суд лавирует наказанием, когда слабо доказывается вина, когда доказательства достаточно спорные. У нас нет оправдательных приговоров. Суд никогда не признает ошибку следствия, потому что за этим идет возмещение вреда из государственного бюджета, а это, в том числе, ответственность целого блока правоохранителей и судей. Это огромная проблема, что у нас обвинительный уклон. Но вот с такими вариациями, когда наказание неоднозначное. Одна и та же статья, особо тяжкое, жесткие формулировки, а наказание вызывает удивление. Такая манипуляция наказанием - это показатель, насколько крепко и глубоко было это уголовное дело. Если оно было шито белыми нитками, есть обвинение, но наказание весьма символическое», - отметил адвокат.
Собеседник НСН добавил, что на вынесение приговора также могло повлиять проходящее в стране голосование по поправкам в Конституцию РФ.
«В принципе, все, что происходит сейчас, в тот момент, когда идет голосование, имеет значение. То, что суд либерально подошел к этому обвинению видного деятеля культуры и искусства, это, конечно, определенный показатель гуманизма суда, показатель того, что система, хоть и имеет обвинительный уклон, тем не менее, допускает определенные формы мягкого вынесения судебных решений. Это определенный показатель гибкости судебной системы», - заключил Трунов.
Уточняется, что Крилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского сочли виновными в хищении. Итина приговорили также к трем годам условно, Малобродского — к двум годам условно. Обвинение в адрес бывшей сотрудницы Минкультутры Софьи Апфельбаум переквалифицировали на "халатность", ее дело закрыли за истечением срока давности.
Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска. Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа
В 2011-2014 годах "Седьмая студия" получила из бюджета 216 миллионов рублей на проект "Платформа" по популяризации современного театра. По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум организовали хищение.
Все они отвергли обвинения и настаивали, что провели все запланированные мероприятия и потратили деньги по назначению.
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